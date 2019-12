LA FERRARI BLINDA LECLERC, RINNOVO FINO AL 2024

MODENA (ITALPRESS) – Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, ecco l’ufficialita’: la Ferrari blinda Charles Leclerc. Rinnovo fino al 2024 per il 22enne pilota monegasco che la squadra italiana ha cresciuto in casa dal 2016, all’interno della Ferrari Driver Academy. “Sono estremamente contento di rinnovare con la Ferrari – commenta raggiante Leclerc – La stagione appena conclusa come pilota della squadra piu’ prestigiosa in Formula 1 e’ stata per me un anno da sogno. Non vedo l’ora di rendere ancora piu’ profondo il rapporto gia’ forte che mi lega al team dopo un 2019 intenso e ricco di emozioni. Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione”. Dopo aver debuttato nel circus nel 2018 al volante dell’Alfa Romeo Sauber, Leclerc ha chiuso la sua prima stagione a Maranello al quarto posto nel Mondiale piloti collezionando 264 punti: merito di due vittorie (Spa e Monza) e altri otto podi (secondo in Austria e Singapore, terzo in Bahrain, Canada, Francia, Gran Bretagna, Russia e Abu Dhabi) senza dimenticare le 7 pole centrate su 21 Gp. “Charles fa parte della nostra famiglia gia’ dal 2016 e siamo piu’ che orgogliosi dei frutti che stiamo raccogliendo dalla nostra Academy – le parole del team principal Mattia Binotto – Ci fa quindi un grande piacere poter annunciare che sara’ con noi per molti anni a venire e siamo impazienti di scrivere con lui nuove pagine della storia del Cavallino Rampante”.

