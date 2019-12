Sibeg conferma il depotenziamento del sito etneo

A rischio 151 posti lavoro

CATANIA – “La manovra finanziaria è ormai cosa fatta. Non ci sono più margini. Confermo che saremo costretti a depotenziare i nostri stabilimenti catanesi spostando gran parte delle produzioni nei nostri impianti di Tirana in Albania”.

E’ ancora amareggiato Luca Busi amministratore delegato di Sibeg, azienda che imbottiglia prodotti a marchio Coca Cola, che, raggiunto da noi al telefono, dice di non avere cambiato la sua posizione in relazione alla battaglia affrontata in questi mesi per avviare un dialogo con il Governo su Sugar e Plastic tax, tributi che influiranno in maniera negativa sul futuro dell’azienda siciliana e sui suoi dipendenti. “Siamo delusi – prosegue Busi – per le rassicurazioni disattese che ci costringeranno a fare scelte drastiche che ricadranno sulla stabilità professionale di 151 lavoratori e su tutto il territorio siciliano”. Busi ricorda di avere avuto un incontro con il Ministro e con tutte le forze politiche e di avere ospitato nella sede etnea il sottosegretario Buffagni chiarendo che con questi numeri non si riesce a tenere il mercato, ma non è servito. “Questo provvedimento – conclude – è discriminatorio, non crea un percorso sostenibile per le aziende e affronta problemi inesistenti”. Ad ogni modo l’amministratore delegato spera sempre che in futuro ci sia un ravvedimento che possa venire incontro alle esigenze delle aziende. Per la Flai Cgil Sicilia la posizione di Sibeg sembra “strumentale e si ha l’impressione che si tratti di una decisione presa in precedenza per risparmiare sul costo del lavoro”. Il sindacato annuncia battaglia. Per l’Ugl di Catania, quanto sta accadendo è “l’ennesima conferma che il governo Conte bis sta continuando a smontare pezzo per pezzo la politica industriale italiana per puntare sull’incremento di forme di ammortizzazione sociale e di assistenzialismo”. Il sindacato chiede l’intervento del presidente della Repubblica Mattarella a sostegno di una diversa politica industriale e occupazionale.