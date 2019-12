Stasera su Video Regione una nuova puntata di Senso Civico

Dedicata alla II Municipalità

CATANIA – Alberi dalle ampie fronde che andrebbero potati per scongiurare pericoli per gli alunni di una scuola ed una microdiscarica abusiva formatasi intorno ad un rudere che attende di essere abbattuto.

Sono gli argomenti principali della nuova puntata della trasmissione Senso Civico, dedicata alla II Municipalità, che andrà in onda oggi alle 22,30 su Video Regione. In via Quasimodo sorge l’Istituto Comprensivo Statale “Parini” una delle scuole più conosciute di Catania inserita in un contesto di alberi e verde molto apprezzato che però richiede la necessaria manutenzione per evitare che possano sorgere pericoli. In passato alcuni di questi alberi sono stati tagliati alla base perché a rischio caduta. Ne restano altri, piuttosto rigogliosi, accanto alla palestra ed all’altezza di un campetto i cui rami sovrastano anche una concessionaria di auto ubicata in via Aci Castello. Sinora non è mai accaduto nulla e tutto è pienamente fruibile senza contare che dal Comune dicono che non ci siano pericoli particolari. Tuttavia la prudenza in questi casi non è mai troppa. Ci occuperemo poi della micro discarica abusiva formatasi in via Pittoresca all’interno ed attorno ad un rudere abbandonato coinvolto nelle operazioni per costruire un’arteria viaria alle spalle del Lungomare. Ed infine vi aggiorneremo sui cassonetti di via Taranto e via Laurana posti accanto o di fronte due scuole.