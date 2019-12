Il Sindaco visita il presepe al “Tondicello della Playa”

In piazza Caduti del Mare

CATANIA – Un presepe in piazza Caduti del Mare a Catania, meglio nota come “Tondicello della Playa”, da alcuni giorni domina la scena in una zona dall’inizio del mese sotto i riflettori per via dell’aggressione a due poliziotti da parte di un folto gruppo che non tollerava un’operazione antidroga che stava portando all’arresto di alcuni spacciatori.

Sono stati gli abitanti del quartiere, in collaborazione con la I Minicipalità, la parrocchia Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, i commercianti e i bambini delle scuole Tempesta, Doria e Dusmet a realizzare la rappresentazione della natività dal grande valore simbolico, per ribadire che il Tondicello della Playa non è solo illegalità e spaccio ma soprattutto luogo dove vivono famiglie perbene che rispettano il lavoro delle Forze dell’Ordine.