VALANGA IN VAL SENALES, MORTE UNA DONNA E UNA BIMBA DI 7 ANNI

BOLZANO (ITALPRESS) – E’ di due morti e tre feriti gravi il bilancio di una valanga che si e’ abbattuta sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. La slavina, che ha investito una pista di sci, ha provocato vittime e feriti tra una comitiva di turisti tedeschi. A perdere la vita una donna e una bambina di 7 anni arrivate dalla Germania per trascorrere le vacanze natalizie sulle montagne dell’Alto Adige. Tra i feriti un bambino risulta in gravissime condizioni. Immediatamente soccorso il bimbo e’ stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento dove le condizioni vengono considerate piuttosto serie. Meno preoccupanti le ferite riportate da altre due persone, attualmente ricoverate all’ospedale di Merano. La valanga si e’ verificata poco dopo le 12 a circa 2400 metri in un tratto molto conosciuto nella zona: tra la Forcella dei contrabbandieri e il rifugio Teufelsegg.

28-Dic-19 17:33

Fonte: Italpress