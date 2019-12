CAPODANNO, PER IL CENONE SI SPENDERANNO 94 EURO A FAMIGLIA

ROMA (ITALPRESS) – Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola in media 94 euro a famiglia, con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del Capodanno per il quale si prevede che piu’ di sette italiani su dieci (71%) consumeranno il cenone di fine anno nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi, per una media complessiva a tavolata di 9 persone.

“Lo spumante – sottolinea la Coldiretti – si conferma prodotto immancabile per nove italiani su dieci (91%), ma e’ sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell’82% dei menu, forse anche perche’ chiamate a portar fortuna, secondo antiche credenze”.

