Si lancia dal viadotto con la tuta alare, muore 25enne

Vittima della tragedia Luca Barbieri

CALTANISSETTA – Incidente mortale con a Caltanissetta. Un venticinquenne, Luca Barbieri, originario del Parmense, ha perso la vita, stamane, dopo essersi lanciato con la tuta alare dal ponte San Giuliano, uno dei viadotti piu’ alti e conosciuti del capoluogo nisseno. Per cause da accertare il giovane appossianato si e’ schiantato al suolo dopo un volo di diversi metri.

Il fatto è accaduto in tarda mattinata; dopo una lunga preparazione, lo sportivo, accompagnato dalla sua fidanzata, originaria di Catania, ha deciso di lanciarsi con la sua tuta alare, trovando la morte. Il problema, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine giunti sul posto e dai vigili del fuoco, sarebbe legato al momento dell'atterraggio che avviene per mezzo di un paracadute dopo il volo libero: quest'ultimo infatti non si sarebbe aperto, per cause ancora in corso di accertamento, provocando la morte del 25enne. A dare l'allarme proprio la fidanzata che ha avvertito gli operatori del 118, i quali hanno immediatamente attivato i soccorsi per mezzo dell'elicottero. Giunti immediatamente sul posto dal vicino ospedale di Caltanissetta, i soccorritori hanno compreso subito che non c'era nulla da fare a causa del forte impatto che ha causato la morte sul colpo del giovane. Il viadotto è alto circa 60 metri e si trova nei pressi del monte San Giuliano, a Caltanissetta, nei pressi della Strada statale 640 Agrigento Caltanissetta, in questi anni oggetto di lavori. Aveva scelto Caltanissetta dopo essere stato a Fano e in Arabia Saudita.