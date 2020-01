Posted in Italpress onby

KHARTOUM (SUDAN) (ITALPRESS) – Un aereo militare e’ precipitato a circa 5 chilometri dall’aeroporto di El Geneina, in Sudan: sono 18 le vittime, tra loro anche dei bambini. Le cause del disastro non sono ancora chiare.

02-Gen-20 23:11

