IN AUTO CON 33 KG DI COCAINA, CORRIERE ARRESTATO A NAPOLI

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 33 chili di cocaina, destinati alle principali “piazze di spaccio” del capoluogo partenopeo. L’ingente carico, secondo una stima degli investigatori, avrebbe fruttato sul mercato circa 10 milioni di euro.

La droga e’ stata trovata dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, con l’ausilio dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, su un’auto con a bordo una coppia di insospettabili. La vettura e’ stata intercettata all’altezza della tangenziale di Napoli. La cocaina era suddivisa in 28 panetti, abilmente nascosti in due doppifondi ricavati sotto i sedili posteriori dell’auto. Per consentire lo sblocco e l’accesso ai vani di occultamento il conducente aveva la disponibilita’ di un telecomando in radiofrequenza che e’ stato scoperto all’interno dell’abitacolo.

A insospettire le Fiamme Gialle durante il controllo su strada e’ stato l’evidente nervosismo palesato dal conducente, risultato in possesso di un sofisticato cellulare “criptato”, per le comunicazioni “riservate” con i trafficanti. L’indagato, di 59 anni, originario di Napoli, e’ stato tratto in arresto mentre la moglie, risultata estranea ai fatti, e’ stata denunciata.

