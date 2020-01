IRAN, TRUMP “IL REGNO DEL TERRORE DI SOLEIMANI E’ FINITO”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Soleimani stava progettando imminenti e terribili attacchi contro diplomatici e militari statunitensi. Lo abbiamo preso ed eliminato. Il suo regno del terrore e’ finito”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando il raid all’aeroporto di Baghdad che ha causato la morte di 8 persone tra cui il generale Qassem Soleimani, uomo chiave del regime degli ayatollah. “Non vogliamo un cambio di regime in Iran”, ha assicurato Trump nel suo intervento da Mar-a-Lago, in Florida, sottolineando che “non siamo intervenuti per iniziare una guerra, ma siamo pronti a rispondere”.

(ITALPRESS).

col2/red

03-Gen-20 21:57

Fonte: Italpress