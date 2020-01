INCIDENTE ALTO ADIGE. 4 FERITI SONO GRAVI, ARRESTATO INVESTITORE

BOLZANO (ITALPRESS) – E’ stato arrestato il giovane che la notte scorsa ha investito a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina, 17 turisti tedeschi. Sei le vittime, undici i feriti. Quattro di questi sono in gravi condizioni. Per loro la prognosi e’ riservata. L’incidente si e’ verificato intorno all’1,20.

“L’investitore e’ in stato di arresto – conferma Alessandro Coassin, Comandante dei Carabinieri di Bolzano a SkyTg24 – quattro feriti sono in gravi condizioni e in imminente pericolo di vita”.

05-Gen-20 11:15