TARANTINO SBANCA I GOLDEN GLOBE, DELUSIONE PER SCORSESE

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ “C’era una volta a…

Hollywood” il film piu’ premiato all’edizione 2020 dei Golden Globe, assegnati dall’HFPA. Nel corso della serata a Los Angeles condotta dal comico Ricky Gervais, il lungometraggio diretto da Quentin Tarantino ha ottenuto il riconoscimento per il miglior film commedia o musical, miglior attore non protagonista (Brad Pitt) e miglior sceneggiatura.

Nonostante le 34 nomination, solo due premi per Netflix: Laura Dern migliore attrice non protagonista per “Storia di un matrimonio” e Olivia Colman, migliore attrice per la serie “The Crown”. Grande delusione per “The Irishman” di Martin Scorsese, rimasto a bocca asciutta.

Premiato per la miglior regia “1917” di Sam Mendes, mentre il migliore attore drammatico e’ Joaquin Phoenix, protagonista di “Joker”. Successo anche per “Rocketman”, il biopic su Elton John.

Premiato Taron Egerton come migliore attore di commedia o musical, oltre allo stesso Elton John e Bernie Taupin per la migliore canzone originale. A Renee Zellweger, protagonista di “Judy”, il premio per la miglior attrice drammatica.

Il miglior film d’animazione e’ “Missing Link”, mentre il coreano “Parasite” trionfa tra gli stranieri. Nella categoria tv, a Russell Crowe il premio per il miglior attore con “The Loudest Voice”.

Durante la serata, non sono mancati i riferimenti all’attualita’, con Patricia Arquette, miglior attrice non protagonista in un film tv o miniserie con “The Act”, che ha criticato la politica estera del presidente Usa Donald Trump, definendola “guerrafondaia”.

(ITALPRESS).

sat/red

06-Gen-20 09:22

Fonte: Italpress