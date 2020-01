CASO GREGORETTI, SALVINI “MI PROCESSINO PURE”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Mi vogliono mandare a processo per sequestro di persona perche’ ho bloccato per 4 giorni uno sbarco? Lo facciano. Sono un uomo libero e tranquillo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Bologna prima di partecipare alla festa della Befana del poliziotto organizzata dal sindacato di Polizia Sap.

“Io penso – ha aggiunto Salvini – che non processeranno solo Matteo Salvini, ma processeranno la stragrande maggioranza degli italiani. Non vedo l’ora di guardare negli occhi quei giudici che mi dicono che merito quindici anni di carcere”.

“Il Senato della Repubblica votera’ che Salvini bloccava gli sbarchi per suo interesse personale e non per interesse nazionale? Facciano, neghino l’evidenza, vadano contro la storia. Mi processino, mi condannino e poi vediamo con chi sta il Paese – ha incalzato il senatore -. Se sara’ l’occasione per parlare una volta per tutte di riforma della giustizia, faccio da cavia. Mi offro. Di mezzo c’e’ il voto dei senatori che devono decidere al di la’ delle simpatie per Salvini se ho agito per l’interesse nazionale o per interesse personale. Io penso di aver difeso gli interessi del mio Paese. Se la sinistra vuole usare parte della magistratura per regolare i conti che non riesce a regolare in cabina elettorale peggio per loro”.

