LIAM GALLAGHER “MIO FRATELLO MI IMPLORA DI RIFORMARE GLI OASIS”

ROMA (ITALPRESS) – La reunion degli Oasis, dopo piu’ di dieci anni dallo scioglimento del 2009, non sembra piu’ un’ipotesi irrealizzabile. Merito di un tweet di Liam Gallagher, il cantante del gruppo, che svela di essere stato contattato dal fratello Noel, che finora aveva sempre chiuso ogni spiraglio su questa possibilita’. “Ho intenzione di ritirarmi come artista solista dopo il terzo album, dato che ho appena ricevuto una telefonata da mio fratello che mi implorava di ricominciare con gli Oasis nel 2022”, scrive Liam sul social network. Per il momento nessuna dichiarazione del fratello Noel, e non e’ chiaro se quello del cantante sia uno scherzo. In un tweet di qualche minuto Liam Gallagher infatti annunciava: “Dopo il terzo album mi separero’ da me stesso”.

(ITALPRESS).

sat/red

09-Gen-20 19:41

Fonte: Italpress