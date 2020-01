TORINO E FIORENTINA VITTORIE DI MISURA, POKERISSIMO SAMP COL BRESCIA

PALERMO (ITALPRESS) – Torna a vincere la Sampdoria e lo fa davanti ai propri tifosi. I blucerchiati travolgono in rimonta per 5-1 il Brescia di Eugenio Corini. La squadra di Ranieri inizia male ed a passare avanti al 12′ sono le rondinelle con un tap-in di testa di Chancellor, abile a sfruttare una sponda di Torregrosasa su un tiro dalla bandierina. La reazione della Samp arriva nella seconda meta’ della prima frazione con un tiro ad incrociare di Linetty al 34′, che ristabilisce il pari. Il Brescia subisce il colpo e poco prima del riposo incassa il gol del sorpasso con un bellissimo tiro al volo di Jankto. Nella ripresa un doppio Quagliarella (il primo su rigore) e la rete di Caprari fissano il punteggio sul 5-1, doriani a 19 punti. Una rete di German Pezzella regala il ritorno al successo alla Fiorentina che non otteneva i tre punti dallo scorso 30 ottobre contro il Sassuolo. I viola superano cosi’ di misura la Spal di Semplici, ultima in classifica. Gli uomini di Iachini, a dire il vero, avevano gia’ esultato al 6′ al gol di Boateng, ma la rete era stata annullata per offside. Al 32′ lo squillo di Castrovilli, ma Berisha e’ abile a mettere in angolo.

Per gli estensi, dall’altra parte, la piu’ ghiotta occasione capita al primo di recupero della prima frazione sui piedi di Felipe, ma il difensore non riesce a mettere in rete un pallone vagante in area di rigore. Vince col minimo scarto anche il Torino all’Olimpico contro il Bologna di Mihajlovic. Granata che quindi confermano l’ottimo momento che stanno attraversando dopo il successo a Roma contro la squadra di Fonseca della scorsa settimana. A regalare i tre punti ed il settimo posto alla formazione granata la rete siglata da Berenguer all’11’, Torino a -2 dalla zona Europa.

(ITALPRESS).

mra/gm/red

12-Gen-20 17:04

Fonte: Italpress