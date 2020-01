ESORDIO EUROPEO SUL VELLUTO PER IL SETTEROSA, GERMANIA TRAVOLTA 13-4

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Esordio senza sorprese per il Setterosa nel Girone B degli Europei di Budapest. La piscina della Duna Arena applaude il Setterosa, che travolge la Germania per 13-4 (4-2, 5-2, 2-0, 2-0) e si prepara alla sfida di domani, lunedi’ (ore 17.30), con la Spagna, che nella gara precedente ha superato la Francia per 15-6. L’ultimo precedente con le tedesche agli Europei risale al 13 gennaio 2016 a Belgrado, anno in cui l’Italia domino’ 22-3. Sulla panchina teutonica sedeva Sekulic, oggi al suo posto c’e’ Troost e su quella azzurra Fabio Conti, attuale direttore tecnico, che dopo i Mondiali a Gwangju ha passato il testimone a Paolo Zizza, per nove anni responsabile del settore giovanile e assistente di Conti in prima squadra, al quale e’ stato affidato il Setterosa il 20 settembre dello scorso anno.

Rispetto alla squadra che si e’ classificata sesta in Corea del Sud ci sono tre novita’: Carrega, Marletta e Sparano al posto di Lavi, Picozzi e Viacava.

