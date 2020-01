MORTO IL GIORNALISTA GIAMPAOLO PANSA

ROMA (ITALPRESS) – Si e’ spento a Roma il giornalista Giampaolo Pansa. Aveva 84 anni. Nato a Casale Monferrato, in Piemonte, e’ stato un protagonista del giornalismo italiano del Novecento. E’ stato vicedirettore di Repubblica sotto Eugenio Scalfari e condirettore dell’Espresso. Negli anni ’70 e’ stata una firma storica anche per il Corriere della Sera, per il quale era tornato a scrivere nel novembre 2019 curando la rubrica “Ritorno in Solferino”.

12-Gen-20 22:39

Fonte: Italpress