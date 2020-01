Pareggia la capolista Palermo, l’Acireale vince il derby con l’ACR Messina

Rosanero restano a + 3 dal Savoia

CALCIO (Di Giulia Di Martino) – Quella appena giocata nel campionato di serie D è stata una giornata che non ha cambiato nulla nelle prime due posizioni del girone I.

Le prime due della classifica hanno entrambe pareggiato in trasferta. La capolista Palermo ha impattato sul campo in Campania sul campo del San Tommaso con rete di Langella che non è bastata per conquistare l’intera posta in palio. I rosanero si sono dimostrati opachi. Poteva approfittare del pareggio il Savoia, anch’essa ha pareggiato 1 a 1 in Calabria col Castrovillari. La classifica resta la stessa Palermo 45 e Savoia 42. Scoppiettante vittoria dell’Acireale in casa contro l’insidiosa formazione dell’ACR Messina con il punteggio di 3 a 1 In rete il Messina al 15’ con Crucitti poi arriva il pareggio al 45’ del primo tempo con Savanarola. La seconda rete dei granata nella ripresa con De Felice al 29’ e Cannino al 40’. Sconfitta del Licata sul campo della Cittanovese 1 a 0 con rete di Cianci al 27’ del primo tempo. L’altra squadra messinese l’FC Messina vince di misura 1 a 0 sulla derelitta Palemese con rete di Bevis nel finale di partita. Il Marina di Ragusa pareggia in casa contro il Corigliano. La marcatura è giunta al 18’ del secondo tempo con Pietrangeli. Il Marsala pareggia col Nola 1 a 1 con rete di Padulano Tra Troina e Giugliano termina con la vittoria dei siciliani con rete di Fricano al 41’. Sconfitta esterna del Biancavilla sul campo del Roccella 2 a 0 il finale.