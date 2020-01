UK, DALLA REGINA SÌ A NUOVA VITA HARRY E MEGHAN “SENZA FONDI PUBBLICI”

Posted in Italpress onby

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La regina Elisabetta ha dato il via libera, ma con un periodo di transizione, alla decisione del nipote Harry e della moglie Meghan di rendersi indipendenti dalla famiglia reale britannica, trasferendosi in Canada. E’ questo l’esito di una riunione di famiglia che si e’ svolta nella tenuta di Sandringham. Con la sovrana erano presenti il figlio Carlo e i nipoti William e Harry.

“Oggi la mia famiglia ha avuto discussioni molto costruttive sul futuro di mio nipote e della sua famiglia – afferma la regina Elisabetta in un comunicato diffuso da Buckingham Palace -. La mia famiglia e io siamo completamente a favore del desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita come una giovane famiglia.

Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Famiglia Reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere un vita piu’ indipendente pur rimanendo una parte preziosa della mia famiglia”.

“Harry e Meghan hanno chiarito che non vogliono fare affidamento su fondi pubblici nelle loro nuove vite”, prosegue Elisabetta, che conclude: “E’ stato pertanto concordato che ci sara’ un periodo di transizione in cui i duchi di Sussex trascorreranno del tempo in Canada e nel Regno Unito”.

(ITALPRESS).

sat/red

13-Gen-20 19:08

Fonte: Italpress