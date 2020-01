Fervono i preparativi in vista della festa di S. Agata

Video Regione seguirà da vicino i tanti eventi

CATANIA – Catania si prepara ai giorni clou della Festa di S. Agata, l’appuntamento più importante dell’anno che richiama nei luoghi toccati dal fercolo tantissime persone tra devoti e turisti.

In via Etnea e piazza Duomo sono già state posizionate, all’altezza di finestre e balconi, le “A” che richiamano il nome della santa patrona. All’ingresso di Palazzo degli Elefanti sono state tirate a lucido la Carrozza del Senato e la Berlina più piccola mentre le candelore sono pronte a girare per i quartieri per annunciare l’imminente ricorrenza. Sono giorni di intenso lavoro anche per i tecnici del fercolo presenti all’interno di Casa Vara accanto alla Cattedrale. Al termine delle operazioni di controllo verrà diramato il classico “nulla osta” per l’utilizzo. Video Regione anche quest’anno seguirà da vicino la Festa. Il 3 e 4 febbraio in prima serata andranno in onda degli speciali sulle giornate seguiti dal documentario prodotto dalla nostra testata giornalistica “la Storia di Sant’Agata”, il 5 febbraio la lunga diretta dalle 16 alle 23 con Gino Astorina, Alessandro Fragalà e Chiara Scucces.