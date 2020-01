Locali infestati da blatte e sporcizia VIDEO

Polizia sospende attività laboratorio di bar via Dusmet

CATANIA – L’attività del laboratorio di un noto bar di via Dusmet a Catania è stata sospesa dopo controlli da parte della Polizia dal punto di vista sanitario sugli alimenti.

Pavimenti, macchinari ed attrezzature erano coperti di incrostazioni alimentari, sporcizia stratificata, polvere e cicche di sigarette. I locali erano infestati dalle blatte, annidate anche tra i contenitori per il trasporto dei prodotti da forno e i vassoi. All’interno dei frigoriferi, gli alimenti deperibili particolarmente delicati, come creme e sughi, erano depositati in secchi non protetti con idonea chiusura; le aperture che permettono lo scambio d’aria risultavano prive delle protezioni antimosche. Il titolare, inoltre, non aveva alcuna documentazione o scheda inerenti la corretta prevenzione e sicurezza alimentare. Per lui è scattata la denuncia per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti nella zona delle slot machine. Contestata anche l’occupazione di suolo pubblico davanti al locale.

