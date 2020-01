Modica Alta, dimensionamento scolastico nel quartiere

Lo chiedono i docenti delle scuole del quartiere modicano.

MODICA (Giulia Di Martino) – Un Piano di dimensionamento che possa dare ulteriore stabilità alle scuole di Modica Alta. E’ quello che chiedono i docenti delle scuole del quartiere modicano. Si ad un accorpamento delle scuole Piano Gesù e la De Amicis per creare un istituto comprensivo per avere una presenza che rispecchi la naturale territorialità delle due strutture scolastiche, no invece all’accorpamento con le scuole di Frigintini come ad esempio l’istituto De Amicis.

Sul dimensionamento scolastico si è discusso stamattina alla scuola Piano Gesù alla presenza del Dirigente reggente Sergio Carrubba. Presenti anche una delegazioni di genitori che hanno espresso preoccupazione per il futuro scolastico dei loro figli.