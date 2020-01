DA INTESA SANPAOLO MASSIMO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

MILANO (ITALPRESS) – Otto milioni e settecento mila pasti consegnati, 519 mila posti letto, finanziamenti a 3.240 studenti universitari, 150 progetti di economia circolare finanziati e 120 startup accelerate. Sono questi alcuni numeri che testimoniano l’impegno di Intesa Sanpaolo nel campo della sostenibilita’.

“Intesa Sanpaolo e’ impegnata con grande determinazione a perseguire lo sviluppo sostenibile e l’inclusione – ha spiegato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo – e con il loro inserimento tra gli obiettivi del Piano d’impresa, questi temi stanno permeando sempre piu’ il modus operandi della banca in modo trasversale e a ogni livello. Sono funzionali sia alla sostenibilita’ della banca che ai suoi obiettivi economici”.

Intesa Sanpaolo si conferma impegnatissima nel campo delle disuguaglianze, grazie anche a 25 mila donazioni per 170 progetti no profit sulla piattaforma For funding e alle somme stanziate dal Fondo di beneficienza. Sono 15 mila i giovani che negli anni hanno ottenuto finanziamenti per i propri studi universitari. L’istituto ha inoltre finanziato con 760 milioni 63 progetti innovativi nel campo della circular economy, mentre altri 2 miliardi sono stati erogati nella green economy. Anche nella cultura la Banca stabilisce un primato. Con l’annuncio dell’apertura nel 2022 di un nuovo museo delle Gallerie d’Italia a Torino, diventa il primo gruppo bancario al mondo ad avere quattro musei aperti al pubblico.

