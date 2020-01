PELLEGRINI STENDE IL PARMA, SARÀ JUVE-ROMA NEI QUARTI DI COPPA ITALIA

PARMA (ITALPRESS) – Una doppietta di Lorenzo Pellegrini risolve un match complicato per la Roma e vale la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia per i giallorossi, che espugnano il Tardini con un sofferto 2-0. Parma solido ma spuntato, punito oltre i propri demeriti dagli ospiti che sfruttano lo stato di forma strepitoso del numero 7 e mercoledi’ prossimo sfideranno la Juventus all’Allianz Stadium con in palio il pass per le semifinali. Primo tempo equilibrato con le due squadre che attaccano con ordine senza scoprirsi particolarmente. Episodio controverso al 22′ con Kurtic che viene steso da Pau Lopez ma l’arbitro fischia un fuorigioco dubbio, poi i ducali rischiano su un cross tagliato di Kolarov che pesca il colpo di testa impreciso da buona posizione da parte di Mancini. La ripresa si apre con la botta di Kucka che esce di un soffio ma passa un minuto e al 5′ la Roma passa in vantaggio: triangolazione dal limite tra Pellegrini e Kalinic, che appoggia ancora per il destro a giro vincente del numero 7 sul quale Colombi non puo’ nulla. Al 13′ un miracolo di Pau Lopez sulla girata di Inglese da due passi salva i giallorossi, poi a quindici minuti dalla fine l’episodio che indirizza definitivamente il match: fallo di mano ingenuo in area di Barilla’ e per Pairetto non ci sono dubbi, e’ rigore. Dal dischetto trasforma Pellegrini che firma la doppietta personale per il definitivo 0-2.

(ITALPRESS).

spf/glb/red

16-Gen-20 23:09

Fonte: Italpress