Riapre laboratorio senza mettersi in regola

La Polizia sequestra anche il bar

CATANIA – Era tornato in attività il laboratorio di pasticceria di un noto bar di via Dusmet a Catania che la Polizia aveva sospeso per le pessime condizioni igieniche in cui era stato trovato nel corso di un controllo lo scorso 10 gennaio.

Nonostante nulla fosse cambiato e l’ingente quantità di sporcizia e di blatte continuasse a infestare i locali del laboratorio, il titolare ha ignorato il provvedimento di sospensione. Circostanze che hanno indotto gli agenti, che sono tornati sul posto, a sequestrare i locali e questa volta anche il bar dove sono stati apposti i sigilli. Il titolare è stato denunciato.