MANIFESTAZIONE CONTRO ‘NDRANGHETA A CATANZARO “TUTTI CON GRATTERI”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Tutti con Gratteri”: e’ lo slogan della manifestazione organizzata oggi a Catanzaro che ha raccolto migliaia di partecipanti, tra studenti, associazioni, movimenti, sindacati, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, per esprimere sostegno e vicinanza al procuratore della Repubblica del capoluogo calabrese, Nicola Gratteri, al pool di magistrati che opera presso la Dda di Catanzaro e alle forze dell’ordine.

L’iniziativa e’ nata da un comitato spontaneo di cittadini calabresi riunito a partire dalle piattaforme social, a seguito della vasta operazione contro la ‘ndrangheta “Rinascita-Scott” del dicembre scorso, che ha portato a prese di posizione a sostegno del procuratore diventate virali sul web e alla conseguente nascita di gruppi su Facebook che contano quasi 52 mila iscritti in poche settimane.

Al grido “Gratteri, Gratteri”, i manifestanti si sono riuniti in piazza Matteotti, davanti agli uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro, con striscioni e cori a sostegno dell’attivita’ dei magistrati ma, per volere del comitato organizzatore, senza bandiere e simboli di partito.

Gli studenti accorsi numerosi in piazza hanno esposto cartelloni con frasi e slogan contro la ‘ndrangheta, come “La mafia non si combatte con la pistola ma con la cultura”, “Il silenzio e’ mafia”, “Infettiamoci d’onesta’” e “Liberi di crescere liberi”.

“Qui per il coraggio di Gratteri, la Calabria e il suo domani”, si leggeva in uno striscione esposto tra la folla, che non ha raccolto solo calabresi. All’iniziativa per la legalita’ e contro la ‘ndrangheta, che ha riempito la piazza catanzarese, hanno partecipato, infatti, manifestanti provenienti da tutta la Calabria e da altre regioni.

Davanti al disegno di una Calabria smontata come un puzzle, sulla quale campeggiavano le parole-chiave per “ricostruire la Calabria” (“lavoro”, “legalita’”, “trasporti”, “sanita’”, “istruzione”), lo scrittore Pino Aprile, tra i promotori dell’evento, ha letto un messaggio inviato da Nicola Gratteri ai manifestanti.

18-Gen-20 18:56

Fonte: Italpress