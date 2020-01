Giancarlo Giannini apre la nuova stagione teatrale a Vittoria

Il prossimo 23 gennaio ore 21 al Cinema Golden

VITTORIA (di Elisa Montagno) – Sarà il grande Giancarlo Giannini ad aprire il prossimo 23 gennaio la stagione teatrale “La Vittoria della cultura” a Vittoria.

Appuntamento alle 21.00 al Cinema Golden che ospiterà gli spettacoli in calendario.Con il recital Parole Note, un singolare incontro di letteratura e musica, a Giannini è affidato il compito di inaugurare il nuovo cartellone 2020, che guarda moltissimo al pubblico più giovane, su volere dei tre commissari, Filippo Dispenza, Giovanna Termini e Gaetano D’Erba, al momento reggenti l’amministrazione comunale; proprio agli studenti infatti saranno riservati dei posti per ogni spettacolo.

Guidato dal contrastato caleidoscopio dei sentimenti, Parole Note accompagnerà il pubblico in un cammino nell’universo femminile che romperà ogni confine geografico e temporale. E così, dal ‘200 di Cecco Angiolieri, irriverente cantore della lirica “S’i fossi foco”, lo spettatore viaggerà fino ad arrivare alla piena sensualità sudamericana di Neruda, passando per il linguaggio amoroso di Salinas e i battiti del cuore di Leopardi che decanta la sua Silvia, per l’elogio funebre di Marco Antonio tratto dal Giulio Cesare di Shakespeare e il dubbio esistenziale esposto per l’Amleto. Accanto all’intensa interpretazione di Giannini, l’esecuzione in chiave jazz dei brani della tradizione napoletana proposti dal Marco Zurzolo Quartet, per un perfetto equilibrio tra musica e parole.