Conferenza dell’Inner Weel sulla disabilità

All’auditorium Pietro Floridia di Modica

MODICA (Di Giulia D Martino) – La disabilità in due aspetti fondamentali: medico e legale. Su queste direzioni si è basata la conferenza di sabato scorso all’Auditorium Pietro Floridia a Modica Bassa, organizzata dalla Inner Weel modicana e molto partecipata. Un tema molto interessante sul quale hanno relazionato Giuliana Drago, Giovanna Di Falco, Giuseppe Torrisi e Marzia Marzo. Particolarmente seguita la testimonianza di quest’ultima, avvocato disabile che ha relazionato sugli aspetti legali poco conosciuti a tutela dei portatori di handicap.

Cosa è stato fatto a livello governativo e cosa c’è ancora da fare per migliorare la vita dei disabili. Altro aspetto interessante della conferenza, quello medico. Quindi come approcciarsi ad un disabile e come la medicina può essere di supporto a chi è costretto a vivere su una sedia a rotelle. Il tema di quest’anno voluto dalla presidente della Inner Weel Modica, Rosanna Fiorito, è stato “Insieme per donare”. L’associazione ha infatti raccolto dei fondi donati all’Unitalsi Modica che serviranno per l’acquisto di una Sedia Job, utile per i disabili per l’accesso in spiaggia.