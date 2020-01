M5S, CONTE “A DI MAIO VA RICONOSCIUTO IL MERITO DI TANTI RISULTATI”

ROMA (ITALPRESS) – “La scelta di Luigi Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle mi rammarica, ma e’ una decisione di cui prendo atto con doveroso rispetto. Bisogna riconoscergli il merito di tanti risultati ottenuti: penso all’impegno profuso per la giustizia sociale e la legalita’, a misure come il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione e la lotta ai privilegi della classe politica. Luigi e’ stato il protagonista della realizzazione di questi valori cardine del Movimento: si e’ sempre battuto per essi e sono sicuro che continuera’ nell’impegno in questa direzione”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte.

“La sua decisione rappresenta una tappa di un processo di riorganizzazione interna al Movimento 5 Stelle ormai in corso da tempo e che, sono persuaso, non avra’ alcuna ripercussione sulla tenuta dell’Esecutivo e sulla solidita’ della sua squadra – aggiunge -. Il nostro obiettivo continuera’ a essere quello di costruire, incidere e fare la differenza. Abbiamo tante obiettivi da perseguire: continuare ad abbassare le tasse ai cittadini, combattere l’evasione fiscale, realizzare il green new deal, una giustizia piu’ rapida, meno burocrazia, piu’ investimenti e piu’ cantieri”.

“Il Movimento deve affrontare questa nuova fase. Ora dovra’ completare questo processo e abbracciare con coraggio ed entusiasmo le nuove sfide che dovra’ affrontare. Auguro a Vito Crimi di svolgere al meglio il lavoro che lo attende. Con Luigi Di Maio continueremo a lavorare fianco a fianco fino al 2023 per consolidare il ruolo di primo piano dell’Italia nell’Europa e nel mondo”, conclude Conte.

22-Gen-20 20:43

