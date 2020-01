Catania, vittoria contro Avellino premia lavoro di Lucarelli

Domenica a Viterbo

CATANIA – La vittoria del Catania 3-1 al Massimino contro l’Avellino rappresenta una grande iniezione di fiducia per la squadra di Lucarelli in un momento di grande difficoltà, tra i peggiori della storia rossazzurra.

Il tecnico livornese si conferma nocchiero di una nave che altrimenti sarebbe andata alla deriva e che invece continua a mostrare forza e carattere. Non è un Catania spettacolare ma comunque efficace e soprattutto lotta sino alla fine. I gol peraltro portano la firma di due giocatori come Curiale e Sarno messi in discussione più volte in questi mesi per il loro rendimento. Lo scollamento tra proprietà e tifoseria purtroppo rimane ma chi ieri è venuto allo stadio non si è certamente annoiato. Certo, i problemi non sono stati risolti e servono al più presto rinforzi. Basti pensare che in vista della trasferta di domenica a Viterbo, in difesa è disponibile il solo centrale Mbende. Esposito e Silvestri saranno squalificati. Murilo resta al Livorno nonostante il Catania avesse già trovato l’accordo. Una punta centrale è comunque in arrivo, ed anche due centrocampisti ed un difensore. Intanto Rizzo dovrebbe seguire Di Piazza al Catanzaro.