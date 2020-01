DALLA CASSAZIONE VIA LIBERA AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla Cassazione al referendum sul taglio dei parlamentari. L’Ufficio centrale per il referendum della Corte ha infatti dichiarato che la richiesta sul testo di legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, sorretta dalla firma di 71 senatori, e’ conforme all’articolo 138 della Costituzione e ha accertato la legittimita’ del quesito referendario.

