CORONAVIRUS CINESE, UN CASO SOSPETTO A BARI

BARI (ITALPRESS) – Caso di sospetta infezione da coronavirus 2019-nCov a Bari. A segnalarlo agli organi competenti il Policlinico del capoluogo pugliese, dove e’ stata ricoverata una donna. “Sono state adottate tutte le procedure di prevenzione previste – sottolinea il Policlinico in una nota -. La paziente si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma”.

23-Gen-20 20:01

Fonte: Italpress