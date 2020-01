DA POSTE ITALIANE NUOVA STRATEGIA PER L’INNOVAZIONE

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Poste Italiane presenta a Londra il suo focus strategico sull’innovazione – come parte integrante del piano Deliver 2022 – a un evento per gli investitori.

Il gruppo sta dando priorita’ all’innovazione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta ai suoi oltre 35 milioni di clienti nei settori finanziario, assicurativo, dei pagamenti, della telefonia e della logistica. “Grazie alla combinazione di sviluppi interni all’azienda e a soluzioni esterne, il Gruppo sta concentrando i suoi sforzi innovativi nei prodotti, nei processi e sull’esperienza del cliente per cogliere, nel modo migliore possibile, le opportunita’ offerte dalla trasformazione in corso operata dal Piano Deliver 2022”, si legge in una nota.

“L’innovazione e’ indispensabile affinche’ un’azienda diversificata delle nostre dimensioni rimanga competitiva in un momento in cui i mercati tradizionali stanno per essere rivoluzionati. Possiamo gestire al meglio, d’ora in avanti, le esigenze dei nostri 35 milioni di clienti, attraverso investimenti strategici in infrastrutture fisiche e digitali”, afferma Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane.

“Poste Italiane sta collegando le innovazioni prodotte all’interno, come la nostra soluzione di codice QR Postepay, per guidare con successo la transizione in Italia dai pagamenti in contanti a quelli digitali, con partnership con start-up tecnologiche specializzate, rese possibili dalla nostra nuova piattaforma informatica basata sull’Open Innovation – aggiunge -.

Riscontriamo un’opportunita’ chiara e attuale di capitalizzare sulla credibilita’ e sulla comprovata esperienza di Poste nel fornire innovazioni all’intera popolazione, per diventare piu’ centrali nel mondo digitale dei nostri clienti”.

(ITALPRESS).

sat/com

24-Gen-20 10:43

Fonte: Italpress