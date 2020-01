BASSINO SECONDA NEL SUPER G DI BANSKO, TRIONFA L’AMERICANA SHIFFRIN

BANSKO (BULGARIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin si prende il successo nel superG di Bansko, valido per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino femminile. L’olimpionica americana e’ perfetta e ferma il cronometro in 1’10″88, mandando in archivio il week-end bulgaro. Altro podio azzurro dopo la valanga rosa nella discesa di ieri: Marta Bassino e’ seconda a 0″29. Terzo posto, a 7 decimi dalla testa, per la svizzera Lara Gut-Behrami. Elena Curtoni non riesce a ripetersi e chiude con un buon settimo posto (+1″23) dietro a Petra Vlhova (+1″13). Tanta sfortuna tra le altre italiane di punta: Federica Brignone esce a pochi secondi dal traguardo (0″08 di vantaggio su Shiffrin al penultimo intermedio), senza importanti conseguenze fisiche. Non tagliano il traguardo nemmeno Francesca Marsaglia e Nicol Delago. Infine Laura Pirovano ottiene il 26° tempo (+3″09), piu’ attardate invece Verena Gasslitter (35esima a 4″60) e Nadia Delago (36esima a 6″15).

