NIENTE QUARTI PER FOGNINI AGLI AUSTRALIAN OPEN, OK DJOKOVIC E BARTY

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sfumano per Fabio Fognini i primi quarti di finale agli Australian Open. Il 32enne tennista ligure, numero 12 del ranking mondiale e del tabellone, ha ceduto in quattro set allo statunitense Tennys Sandgren, numero 100 Atp: 7-6(5) 7-5 6-7(2) 6-4 il punteggio, dopo tre ore e 27 minuti di lotta, in favore del 28enne di Gallatin, nel Tennessee, che eguaglia cosi’ il risultato ottenuto due anni fa nello Slam Down Under. L’americano, che al secondo turno aveva eliminato in cinque set anche Matteo Berrettini, numero 8 Atp e del seeding, ha cosi’ confermato il successo colto lo scorso anno al terzo turno sull’erba di Wimbledon, portando sul 2-2 il bilancio dei confronti diretti con il tennista ligure. Sandgren se la vedra’ per un posto in semifinale con lo svizzero Roger Federer, terza forza del seeding, che ha la meglio sull’ungherese Marton Fucsovics.

Stabilito anche il quarto della parte bassa del tabellone, che vedra’ il serbo Novak Djokovic, campione uscente e testa di serie numero 2, sfidare il ritrovato canadese Milos Raonic (32). Tra le donne, sbarca ai quarti la numero 1 del ranking Wta e del torneo, l’australiana Ashleigh Barty, attesa nel match per la semifinale dalla ceca Petra Kvitova (7); l’americana Sofia Kenin (14) ferma la corsa della connazionale Coco Gauff e nei quarti incrocera’ la tunisina Ons Jabeur.

26-Gen-20 13:42

