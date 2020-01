CRIMI “IL M5S RESTI UNITO, AVANTI PANCIA A TERRA CON IL GOVERNO”

ROMA (ITALPRESS) – “Il voto delle regionali ha sempre visto il Movimento raccogliere risultati inferiori rispetto alle tornate nazionali, ma va riconosciuto che in Calabria ed Emilia Romagna i risultati sono stati inferiori alle aspettative. Questo pero’ non ci induce ad arrenderci: semmai e’ vero il contrario. Abbiamo gia’ avviato il lavoro di organizzazione che ci consentira’ un maggiore coordinamento e ci permettera’ di essere piu’ presenti sui territori. Sara’ fatica e sudore, ma so che siamo in grado di farlo. A una condizione: quella di restare uniti, di non lasciarsi irretire da facili sirene, di ricordare sempre quali sono gli obiettivi e le motivazioni che ci hanno portati nelle istituzioni e alla guida del Paese”. Lo scrive il capo politico reggente del M5S, Vito Crimi, in un post su Facebook, in merito alle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria.

“Quello che stiamo facendo e continueremo a fare contribuira’ a rendera’ questo Paese migliore e piu’ vivibile. Ci vorra’ tempo, ma il consenso arrivera’ e non sara’ effimero, ma il risultato di un buon lavoro”, aggiunge Crimi, che sull’esecutivo sottolinea: “Ora non resta che continuare a lavorare pancia a terra con il governo che, dopo queste elezioni, deve proseguire nel suo percorso”.

27-Gen-20 08:59

