Catania, a Viterbo matura l’ottava sconfitta in campionato

Mercoledì a Terni per la Coppa Italia

CATANIA – Il Catania perde in trasferta contro la Viterbese 2-0 registrando l’ottava sconfitta in campionato.

Lucarelli, alla prese con evidenti carenze di organico, acuite dall’infortunio a Curiale, schiera il 3-5-2 con Biagianti e Marchese, accanto a Mbende in difesa, Biondi, Vicente e Mazzarani a centrocampo e la coppia Sarno-Barisic in attacco. Nel primo tempo le occasioni sono rare e distribuite da una parte e dall’altra e per i rossazzurri si fanno notare Pinto e Vicente. Nella ripresa Lucarelli manda in campo prima Salandria e Curcio al posto di Biondi e Sarno e poi Rizzo in luogo di Vicente senza comunque alterare gli equilibri. Barisic e Marchese potrebbero fare meglio davanti alla porta difesa da Pini mentre la Viterbese non punge. E quando la gara sembra destinata sullo 0-0 arriva l’episodio che cambia il match: all’82° su un contestato fallo laterale dalla trequarti, Culina si fa largo in mezzo a 4 uomini grazie anche ad un rimpallo. Il cross dalla linea di fondo trova Molinaro che tutto solo al centro dell’area batte Furlan. Lucarelli inserisce Manneh per Calapai che rimedia un cartellino rosso dalla panchina per avere dato un calcio a una bottiglietta. All’88° il raddoppio della Viterbese grazie ad un contropiede orchestrato da Simonelli e Culina e concluso da Bensaja che gonfia la rete. Finisce 2-0 ed ora bisogna pensare alla semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta contro la Ternana in programma mercoledì alle 15, con il Catania che non potrà contare una volta su Silvestri squalificato.