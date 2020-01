Senso Civico torna alle 22,30 su Video Regione

Riflettori puntati sulla I Municipalità

CATANIA – Strade chiuse per evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti e semafori che non vengono ripristinati nonostante la vicinanza di plessi scolastici.

Sono gli argomenti della nuova puntata di Senso Civico, la trasmissione di Video Regione dedicata ai quartieri di Catania, che andrà in onda oggi alle 22,30 concentrando la sua attenzione sulla I Municipalità. Nel quartiere Angeli Custodi, la via Toledo, all’altezza di via del Principe, da qualche anno è stata chiusa al traffico attraverso dei blocchi di cemento e questo per evitare che i soliti incivili scambino lo spazio per un discarica. In realtà il problema non è stato risolto, anzi, è peggiorato visto che i rifiuti vengono lasciati ai margini dei pesanti ostacoli e questo non fa che aggravare lo scenario già compromesso dalla presenza di un vecchio edificio abbandonato che, nelle ore notturne viene frequentato da senzatetto e sbandati che trovano ulteriore spazzatura all’interno. Al Comune viene chiesto di riaprire la strada e di curare maggiormente la zona dal punto di vista della pulizia. Ci occuperemo poi di un semaforo pedonale nella parte alta di via Acquicella che 5 anni fa ha smesso di funzionare a causa delle folate di vento che lo hanno divelto. L’importanza dell’impianto è legata al fatto che la strada sorge tra due scuole ed il semaforo risulta fondamentale per contribuire a limitare la velocità che da queste parti è piuttosto elevata. In coda alla puntata torneremo in via Pittoresca, nel quartiere Ognina, dove è presente una micro discarica abusiva accanto ad un rudere.