Santelli “Per la Calabria inizia un nuovo giorno, priorita’ il lavoro”

LAMEZIA TERME (CATANZARO) (ITALPRESS) – “Abbiamo vinto andando oltre anche le proiezioni. Forza Italia e’ la prima lista della coalizione. e’ una grande soddisfazione”. Cosi’ Jole Santelli, eletta presidente della Regione Calabria con oltre il 55% delle preferenze, nel corso di una conferenza stampa a Lamezia Terme.

“Ringrazio di cuore tutti i calabresi – ha continuato – che hanno voluto credere nella politica e nel nuovo progetto. Mi auguro di cuore di non deluderli. Saremo presto, il piu’ presto possibile, al lavoro. Non siamo mai caduti nelle provocazioni e non abbiamo mai parlato degli avversari. Abbiamo parlato di noi e di quello che avremmo voluto per la Calabria. Inizia un nuovo giorno”.

Santelli ha auspicato che per la Giunta “si possa ragionare su identikit di persone di alto rilievo” e ha sottolineato che “il tema del lavoro e’ il piu’ serio. 300 mila disoccupati – ha spiegato – e’ il numero della vergogna. Non c’e’ la bacchetta magica ma ci sono politiche di sviluppo da fare, indirizzando i fondi realmente sullo sviluppo e sull’impresa”.

E infine: “Visto che e’ una terra molto difficile e ne sono consapevole, lo dico ufficialmente: saro’ io a mettere le telecamere e un sistema di videoregistrazione nella mia stanza, nella mia macchina perche’ chiunque parla con me sapra’ di essere registrato”.

27-Gen-20 15:08

Fonte: Italpress