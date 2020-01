Zingaretti “Il centrosinistra sia unito alle prossime Regionali”

ROMA (ITALPRESS) – “Rispettando le autonomie regionali, ci auspichiamo che si costruiscano dei progetti comuni regione per regione, tentando di fare delle alleanze le piu’ larghe possibili.

Mi rivolgo alle forze politiche delle maggioranze, ai sindaci, alla societa’ civile: si parta subito con grandi progetti comuni per le prossime sfide che dobbiamo tornare a vincere”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa indetta per commentare il risultato delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria, e indicando la strategia per le alleanze dei prossimi appuntamenti elettorali di carattere regionale.

“Voglio dire grazie al movimento delle Sardine – ha sottolineato Zingaretti -. E’ un movimento di persone che va rispettato per la sua autonomia. E’ stata una sana scossa democratica che ha convinto tanti ad uscire di casa per andare a votare. E’ stato un contributo straordinario che va ritenuto tale da tutti”.

“Il Pd e’ uscito come prima forza politica sia in Calabria che in Emilia Romagna. E’ la vittoria di una strategia politica che ha tasselli chiari: un partito unito. E’ una forza unita ma non settaria, ne siamo coscienti”, ha proseguito.

(ITALPRESS).

spa/sat/red

27-Gen-20 17:10

Fonte: Italpress