Di Maio “Preoccupati per le violazioni della tregua in Libia”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a lavorare ogni giorno per una soluzione politica al conflitto libico. Oggi ho sentito i ministri degli Esteri di Germania e Austria. Abbiamo discusso delle azioni da intraprendere in ambito Ue a seguito della conferenza di Berlino e di iniziative che possano garantire il rispetto dell’embargo sulle armi. Siamo preoccupati per le violazioni della tregua registrate nelle ultime ore. L’unica strada, lo ribadisco, e’ quella del dialogo, a partire dal prossimo incontro del Comitato militare misto. Non esiste una soluzione militare. Ancora stiamo pagando gli errori del 2011. Questo e’ il momento di essere uniti e compatti, soprattutto in Ue”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

28-Gen-20 18:27

