Milan in semifinale, Torino ko ai supplementari

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan batte il Torino 4-2 ai supplementari e avanza in semifinale di Coppa Italia. Al termine dei 120 minuti di San Siro sono i rossoneri a centrare il pass per il penultimo atto della coppa nazionale (dove affronteranno la Juventus) grazie alla doppietta di Calhanoglu e alle reti di Bonaventura e Ibrahimovic. Terminano 2-2 i 90 minuti regolamentari con i padroni di casa avanti al 12′ grazie al gol di Bonaventura su assist di Rebic. Poi il Toro reagisce e tra la prima e la seconda frazione capovolge la partita grazie alla doppietta di un sorprendente Bremer, difensore brasiliano classe 1997. Match riacciuffato solamente al 91′ grazie al gol di Calhanoglu che con un destro da fuori area trova la deviazione beffarda di Djidji che porta l’incontro ai supplementari. E’ nuovamente il turco a firmare la rete della vittoria nel primo minuto del secondo tempo supplementare con un gran sinistro su assist di Kessie. E due minuti piu’ tardi c’e’ spazio anche per la rete di Ibrahimovic che chiude la partita sul 4-2. Il Milan lascia San Siro con il pass per la semifinale contro la Juventus ed e’ pronto a rituffarsi in campionato dove domenica affrontera’ il Verona in un match importante per la zona Europa League. Per il Torino, invece, tanto rammarico per l’eliminazione ma comunque una buona reazione dopo il pesante 7-0 contro l’Atalanta. Prima della partita San Siro ha ricordato il grande Kobe Bryant che aveva il Milan nel cuore.

28-Gen-20 23:20

