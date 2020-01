THIEM SGAMBETTA NADAL A MELBOURNE, HALEP-MUGURUZA IN SEMIFINALE

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – La rincorsa di Rafael Nadal al suo ventesimo Slam si ferma nei quarti di finale degli Australian Open, primo Major stagionale in corso sul cemento di Melbourne. A estromettere a sorpresa il campione spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone, e’ Dominic Thiem, che dopo quattro ore e 13 minuti, batte il mancino di Manacor per la prima volta in uno Slam dove giochera’ la sua quinta semifinale, la prima fuori dalla terra rossa del Roland Garros. L’austriaco fa la partita e chiude per 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6). Thiem, quinta forza del seeding, affrontera’ il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 7, che si e’ imposto in quattro set sullo svizzero Stan Wawrinka (n.15), con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 6-2. Nell’altra semifinale se la vedranno i due ‘Fab 3’, lo svizzero Roger Federer e il serbo Novak Djokovic, che per la 50esima volta torneranno a illuminare la scena. Nel tabellone femminile, saranno Simona Halep e Garbine Muguruza ad affrontarsi nella seconda semifinale. La rumena, quarta testa di serie, batte l’estone Anett Kontaveit (n.28) con un duplice 6-1, mentre la spagnola si impone per 7-5 6-3 sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.30). Nell’altra semifinale di fronte l’australiana Ashleigh Barty (1) e l’americana Sofia Kenin (14).

29-Gen-20 15:01

Fonte: Italpress