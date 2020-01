Nestle’ “La Sugar Tax un grande fardello, sbagliati anche i tempi”

MILANO (ITALPRESS) – La sugar tax “impatta in maniera molto negativa sui conti della nostra azienda”. A spiegarlo e’ il nuovo amministratore delegato e presidente di Nestle’ Italia, Marco Travaglia, il quale a margine della presentazione di uno studio sull’impatto economico della multinazionale in Italia, ha aggiunto: “E’ un peccato veder vanificato i grandi investimenti fatti nella riduzione degli imballaggi in plastica, visto che in Italia il 95% del nostro packaging e’ gia’ riciclabile, con un grande fardello dal punto di vista economico come la sugar tax”.

“Non aiutano nemmeno i tempi con i quali e’ stata introdotta questa tassa, perche’ non ci viene lasciato il tempo per adeguarci – ha concluso Travaglia -. Per noi e’ un significativo peso a livello di bilancio aziendale, non siamo di certo contenti di queste tasse”.

(ITALPRESS).

29-Gen-20 17:40

Fonte: Italpress