Deutsche Bank, oltre 100 milioni di euro in erogazioni green nel 2019

ROMA (ITALPRESS) – Con oltre 100 milioni di euro di erogazioni a favore di oltre 16 mila famiglie e aziende, Deutsche Bank SpA, attraverso la business line Deutsche Bank Easy dedicata al credito al consumo in Italia, si conferma nel 2019 fra i principali operatori del mercato in termini di flussi erogati per i prestiti finalizzati a impianti “green” e beni per l’efficientamento energetico delle abitazioni e dei luoghi di lavoro. Rielaborando il dato aggregato rilevato da Assofin (l’associazione italiana del credito al consumo e immobiliare), che include nel perimetro dei “finanziamenti green” le erogazioni finalizzate all’acquisto di beni come, ad esempio, gli impianti fotovoltaici, i pannelli solari, le caldaie a pompa di calore, i serramenti e gli infissi per isolamento termico, la quota di mercato di DB risulta pari al 20%.

Solo negli ultimi 6 anni Deutsche Bank Easy ha sostenuto i progetti green di oltre 71 mila clienti.

“Nel 2019 – ha commentato Marco Colombo, head of Consumer Markets di Deutsche Bank Easy – il mercato ha premiato il nostro approccio, sempre rivolto a una crescita sostenibile, che ci ha visti affiancare primari partner europei tra produttori, distributori e utilities, convinti della nostra responsabilita’ verso la trasformazione in atto, spinta dal cambiamento climatico.

Stimolati anche dal costante impegno del Gruppo Deutsche Bank a livello globale nelle iniziative legate alla sostenibilita’ ambientale, proseguiremo con impegno e vigore anche in futuro”.

