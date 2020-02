Rosolini: vietata sperimentazione Telefonia 5 G.

Secondo il Sindaco non sono ancora chiari i dati scientifici.

ROSOLINI ( di Enzo Alabiso) – E’ stato, in prima persona il Sindaco di Rosolini Pippo Incatasciato, a bloccare già nel nascere ed in via preventiva,la sperimentazione della tecnologia telefonica 5G in città.Come primo cittadino e responsabile della salute e sanità pubblica locale, stabilito per legge, ha deciso, con apposita ordinanza sindacale pubblicata all’ Albo Pretorio, di opporsi alla fase di sperimentazione, alla luce del fatto che ancora ad oggi non sono chiari e poco definite le conseguenze sulla salute pubblica dell’esposizione alle suddette frequenze , rispetto all’ incidenza dei tumori nella specie umana.Il Comitato Scientifico Nazionale sta valutando ed analizzando i vari dati disponibili, ma ancora non sono chiari certi responsi .

Pertanto nell’ incertezza , il Sindaco ha preferito attendere certezze ufficiali. Già nel recente passato i cittadini rosolinesi si erano lamentati della notevole ed aumentata presenza in città di antenne e ripetitori della telefonia con tecnologia 4G. I dati ed i controlli, affidati allora all’ Arpa, avevano accertato valori sotto i limiti stabiliti dalla legge , e quindi idonei a salvaguardare l’incolumità dei cittadini.