Boga all’ultimo respiro, il Sassuolo ribalta la Spal

FERRARA (ITALPRESS) – Il Sassuolo ribalta la Spal con un gol di Boga all’ultimo respiro e ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Sconfitta pesantissima per i padroni di casa, che perdono ancora una volta tra le mura amiche del Paolo Mazza, ancora una volta subendo una rimonta: al gol iniziale siglato da Bonifazi nel primo tempo, ha risposto Caputo su rigore nella ripresa. Penalty procurato da Boga, che allo scadere trafigge Consigli di testa per il gol-vittoria: sale a quota 29 punti la squadra di De Zerbi, sempre piu’ vicina alla salvezza, restano mestamente all’ultimo posto i ragazzi di Semplici, la cui panchina e’ fortemente a rischio. Avvio di gara povero di emozioni, al 24′ arriva pero’ il vantaggio della Spal. Sugli sviluppi di una punizione laterale errore madornale di Consigli che esce sbattendo su Obiang e lascia la porta sguarnita: e’ un gioco da ragazzi per Kevin Bonifazi depositare in rete per l’1-0. Neroverdi da qui in avanti molto timidi nel primo tempo, anche nella ripresa il copione e’ simile e i ferraresi sembrano avere il controllo delle operazioni, ma dopo venti minuti dall’inizio della seconda frazione una clamorosa ingenuita’ di Tomovic regala un calcio di rigore al Sassuolo per fallo su Boga: dal dischetto di presenta Francesco Caputo e non perdona. Nel finale dominio degli ospiti e all’ultimo respiro il grande protagonista della sfida, Jeremie Boga, firma il gol del sorpasso con un colpo di testa vincente che batte Berisha per l’1-2 con cui si chiude, tra i fischi del Mazza, il match.

09-Feb-20 14:31

