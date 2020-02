La Spal esonera Semplici, al suo posto arriva Di Biagio

FERRARA (ITALPRESS) – Arriva al capolinea, dopo oltre cinque anni, il matrimonio fra Leonardo Semplici e la Spal: al suo posto si siedera’ fino a fine stagione Gigi Di Biagio. Fatale al tecnico toscano la sconfitta interna di ieri col Sassuolo che ha lasciato gli estensi all’ultimo posto con 15 punti dopo 23 giornate. Con lui lasciano anche il vice Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Ufficiale anche il nome del sostituto: si tratta dell’ex ct dell’Under 21, alla prima esperienza a livello di club dopo il lungo percorso in Figc (la semifinale degli Europei 2017 con gli azzurrini il risultato piu’ importante) e che sara’ presentato domani pomeriggio, alla presenza dei vertici societari della Spal.

Semplici era stato dagli estensi, allora in Lega Pro, nel dicembre 2014. Chiusa la prima stagione risalendo dal dodicesimo al quarto posto, in due anni il tecnico toscano aveva guidato la squadra di Ferrara al doppio salto, centrando nel 2017 il ritorno in serie A dopo 49 anni di attesa. Conquistata la salvezza nelle scorse due stagioni (in quella passata addirittura con tre turni d’anticipo), Semplici era partito bene nel campionato in corso prima di una crisi di risultati che ha convinto la societa’ a interrompere il lungo e fruttuoso rapporto. L’avvicendamento sulla panchina della Spal e’ il dodicesimo cambio in panchina stagionale: eguagliato il dato finale della scorsa annata.

10-Feb-20 13:12

Fonte: Italpress