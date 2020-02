Alle 22,30 una nuova puntata di “Senso Civico”

Sotto i riflettori la VI Municipalità

CATANIA – Strade incomplete e pericolose e sottopassaggi pedonali abbandonati ed invasi dalla spazzatura, gli ingredienti principali della nuova puntata di Senso Civico, la trasmissione di Video Regione dedicata ai quartieri di Catania, incentrata sulla VI Municipalità, che andrà in onda oggi alle 22,30.

Partiremo da San Giorgio per farvi vedere le condizioni di viale Biagio Pecorino, lunga arteria che collega Monte Po e Librino. Quando fu costruito era stata programmata una seconda corsia di marcia che purtroppo, per questioni economiche, non si è tradotta nella realtà. I problemi di viabilità sono notevoli specie all’altezza di un Istituto Comprensivo. Lo spazio è risicato, mancano i Vigili Urbani e, come se non bastasse, un lungo tratto non è illuminato e gli incidenti sono frequenti. Gli spazi sono delimitati da blocchi di cemento che sono poco visibili nelle ore serali e poi all’altezza dei rettilinei, in assenza di attraversamenti pedonali rialzati, in tanti pigiano sull’acceleratore infischiandosene dei potenziali pericoli. Ci occuperemo poi del sottopassaggio pedonale tra viale Castagnola e viale Bummacaro a Librino che costituisce un’insidia per chi decide di usufruirne evitando tortuosi giri alternativi. Lo spazio purtroppo non è stato mai curato ed i soliti incivili abbandonano spazzatura di vario tipo. Il tutto sotto gli occhi di genitori ed alunni di una scuola che ha un suo ingresso proprio dal sottopassaggio. In coda alla puntata vedremo le condizioni di piazza Abramo Lincoln e via Renato Imbriani a distanza di tempo dalla nostra ultima visita.