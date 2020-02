Avola si prepara al Carnevale.

Posted in In Secondo Piano Spettacolo onby

Entra nel vivo la fase organizzativa .

AVOLA (Enzo Alabiso) – Mancano un paio di settimane al Carnevale 2020, ed Avola ha già messo in piedi un nutrito programma, organizzato con dovizia e particolari.

I preparativi di carri e gruppi mascherati sono oramai nella fase finale, per la soddisfazione di tanti artisti locali che si sono cimentati nell’elaborazione, costruzione e la creatività della fase realizzativa.

Quest’anno saranno protagoniste soprattutto le scolaresche che, già da tempo, hanno organizzato e provato coreografie molto originali.Si inizierà con il Giovedi Grasso in piazza Umberto I ,con giochi, esibizioni di clown, giocolieri e balli vari, per concludere il tutto,come da tradizione martedi 25 febbraio.

Il clou sarà ovviamente la sfilata di domenica 23 febbraio , con carri e gruppi mascherati ,che si contenderanno i ricchi premi,

e lo spettacolo musicale serale; il tutto replicato per martedi 25 febbraio.Molto soddisfatti sia il sindaco Luca Cannata, che l’ assessore al ramo,settore turismo e spettacolo, Luciano Bellomo, per aver organizzato la grande e complicata macchina esecutiva del progetto , in così poco tempo,grazie anche alla collaborazione delle scuole e della macchina amministrativa del Comune.Lo stesso assessore Bellomo ha anche sottolineato che , rispetto alle altre edizioni del carnevale, quest’anno saranno protagonisti proprio i più piccoli; e per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di di collocare in piazza Umberto I, un piccolo Luna park dedicato esclusivamente a loro.